بحث تطوير العلاقات بين السلطات التشريعية الأذربيجانية والأمريكية

باكو، 16 نوفمبر، (أذرتاج).

التقى رئيس المجلس الاذربيجاني اوقطاي اسدوف أمس الجمعة مع رئيس مجلس الشيوخ بولاية مونتانا الامريكية رايموند سكوت والوفد المرافق له.

افاد مراسل وكالة بأن رئيس البرلمان اوقطاي اسدوف أشاد بمشاركة الضيوف في اعمال القمة العالمية الثانية لزعماء الأديان مؤكدا أن أذربيجان معروفة كبلد للتسامح وهي أصبحت احدى المراكز في العالم للتعددية الثقافية.

وأعرب اوقطاي اسدوف عن ثقته في أن المعلومات التي سيحصل عليها الضيوف اثناء الزيارة الحالية عن تاريخ أذربيجان واقتصادها وثقاتها ومناخ التعددية الثقافية فيها واستراتيجيتها النفطية والمشاريع الاستراتيجية الكبيرة المنفذة في المنطقة بمشاركة اذربيجان واحتلال 20 في المائة من اراضيها من قبل القوات المسلحة الارمينية فسيكون لها بالغ الأثر في اثراء معلوماتهم عن البلاد.

وقال اوقطاي اسدوف إن أذربيجان تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع ولايات أمريكا المختلفة أيضا معربا عن نية بلاده في تعميق هذا انوع من التعاون معربا عن ثقته في أن زيارة الوفد هذه ستعدي دفعة لتوسيع العلاقات بين ولاية مونتانا وأذربيجان.

واكد رئيس المجلس الوطني أن العلاقات الأذربيجانية الامريكية لها جذور تاريخية قديمة مضيفا أن هذه العلاقات اخذت تتطور منذ بداية القرن العشرين الماضي مشيرا الي أن الولايات المتحدة الامريكية هي من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان.

كما ذكر أن الحوار السياسي الفعال القائم بين البلدين يؤثر إيجابيا على المجال الاقتصادي أيضا مصرحا بأن حجم الاستثمارات التي تم ضخها للاقتصاد الاذربيجاني من قبل الشركات الامريكية بلغ حتى الان 14 مليار دولار امريكي.

وأشار اوقطاي اسدوف الي أهمية الدبلوماسية البرلمانية مثنيا على نشاط مجموعتي الصداقة لدى كل من المجلس الوطني الاذربيجاني والكونغرس الأمريكي.

ومن جهته أعرب رئيس مجلس الشيوخ بولاية مونتانا الامريكية رايموند سكوت عن سعادته باللقاءات التي عقدوها اثناء الزيارة في أذربيجان معبرا عن شكره علي كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق له خلال الزيارة. وذكر أن الوفد يضم ممثلين عن أربع ولايات أمريكية مضيفا أن الزيارة هي فرصة جيدة للتعرف علي ثقافة أذربيجان وتاريخها والمشكلات التي تواجهها أذربيجان.

واشار رئيس مجلس الشيوخ بولاية مونتانا الامريكية رايموند سكوت الي أهمية توسيع التعاون بين المجلس الوطني والسلطات التشريعية لولايات أمريكا.

وتم تبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.