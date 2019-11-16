بحث التعاون بين أذربيجان واليونيسكو في باريس

باريس، 16 نوفمبر، (أذرتاج).

التقى نائب وزير الخارجية الاذربيجاني رامز حسنوف مع نائب المدير العام لليونيسكو شينغ تشو وذلك في إطار الدورة الـ40 للمؤتمر العام لمنظمة اليونيسكو.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه أكد شينغ تشو خلال اللقاء أن أذربيجان شريك مهم لليونيسكو متطرقا الي التعاون الفعال بين أذربيجان والمنظمة ومتحدثا عن الدورة الـ43 للجنة التراث لليونيسكو التي استضافتها العاصمة باكو معبرا عن شكره للجانب الاذربيجاني علي حسن تنظيم الدورة.

ومن جهته قال رامز حسنوف إن أذربيجان تولي أهمية خاصة للتعاون مع منظمة اليونيسكو متطرقا الي الفعاليات والمشاريع الإنسانية التي تنفذها أذربيجان بصفتها عضوة فعالة بمنظمة اليونيسكو.