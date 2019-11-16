طشقند، 16 نوفمبر، (أذرتاج). خصص الاتحاد الأوروبي 5 ملايين يورو لأوزبكستان لانضمامها الي منظمة التجارة العالمية. افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من طشقند بأن وزير الخارجية الأوزباكستاني عبدالعزيز كاميلوف والمدير العام لمديرية المفوضية الأوروبية للتعاون الدولي والتنمية كوهين دونز قد وقعا علي اتفاقيتين بخصوص انضمام أوزبكستان الي منظمة التجارة العالمية، وتمويل المشاريع لأمن الناس في منطقة بحر آرال.

AZERTAG.AZ : الاتحاد الأوروبي يخصص 5 ملايين يورو لأوزبكستان لانضمامها الي منظمة التجارة العالمية

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