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    سياسة


    وزير الدفاع يعقد اجتماع العمل حول نتائج التدريبات العملية

    ١٨.١١.٢٠١٩ [٠٠:٠٨]

    باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج

    في 16 نوفمبر، عقد اجتماع العمل في مقر القيادة المركزية لوزارة الدفاع الفريق الأول ذاكر حسنوف حول نتائج التدريبات العملية واسعة النطاق للجيش الأذربيجاني.

    افادت وكالة أذرتاج استناداً إلى المكتب الصحفي لوزارة الدفاع أنه في اجتماع العمل الذي عقد بمشاركة نواب الوزير وقادة الأصناف من الاسلحة ورؤساء الإدارات العامة والإدارات والخدمات وقادة القطاعات شارك أيضاً عن طريق الاتصال بالفيديو القادة وغيرهم من الضباط المسئولين للوحدات المرابطة على الخطوط الأمامية.

    أكد الاجتماع على أهمية تحسين معنويات الأفراد وتعزيز الانضباط العسكري بناءً على أمثلة بطولية ناجمة عن الوقائع الحقيقية وتدريب الجنود بروح الولاء الثابت للوطن والدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يعقد اجتماع العمل حول نتائج التدريبات العملية
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