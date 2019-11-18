تسبب ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 50٪ في إيران في إثارة الاضطرابات في البلاد

طهران، 17 نوفمبر، أذرتاج

تسبب ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 50% في إيران الاضطرابات في البلاد.

افاد مراسل أذرتاج من طهران أن سعر البنزين الذي كان في حدود 1000 ريال ارتفع وصولاً إلى 3000 ريال (50 كوبيل).

تشير الصحف المحلية إلى أن ارتفاع أسعار البنزين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والصناعية وكذلك الخدمات.

من الجدير بالذكر أن إيران التي فرضت عليها عقوبات قاسية لم تتمكن من إدخال العملات الصعبة التي تحصل عليها من بيع النفط إلى البلاد.