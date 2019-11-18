يتوقع الاتفاق عن تخفيض تعريفات الرومينغ بين دول الشراكة الشرقية في العام القادم
AzerTAg.az
١٨.١١.٢٠١٩ [٠٠:٢٤]
باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج
بحلول عام 2020، قد توقع دول الشراكة الشرقية اتفاقية لخفض تعريفات الرومينغ.
أبلغت وزارة النقل والاتصالات والتقنيات المتقدمة وكالة أذرتاج عن عقد الاجتماع المشترك حول تخفيض تعريفات الرومينغ بين دول الشراكة الشرقية. تم عقد الاجتماع في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس بمشاركة شبكة منظمي الاتصالات لدول الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي (EaPeReg) ومجموعة العمل لخبراء الرومينغ REWG) والجهات المعنية من البلدان الأوروبية والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في ليتوانيا.
كان الهدف الأساسي من الاجتماع هو تبادل الآراء حول العمل المنجز في إعداد اتفاقية الرومينغ الإقليمية التي من المتوقع أن توقع في عام 2020 لتخفيض تعريفات الرومينغ في منطقة الشراكة الشرقية.
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