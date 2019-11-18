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    ترميم مسجد "بادويين" (عمره 228 عام) في بلدة لاهيج

    ١٨.١١.٢٠١٩ [٠٠:٢٨]

    اسماعيللي، 17 نوفمبر، أذرتاج

    بدأ معهد الآثار والاثنوغرافيا لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان بأبحاث أثرية في مسجد "بادويين" في محمية لاهيج بدعم مالي من وكالة الدولة للسياحة.

    تفيد وكالة أذرتاج أنه على أساس المذكرة الموقعة بين وكالة الدولة للسياحة ومعهد الآثار والإثنوغرافيا في أكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان، يتم إجراء البحوث الأثرية في المسجد قبل بدء أعمال الترميم.

    تجدر الإشارة إلى أن المسجد بني في عام 1791. هناك ثمانية كتابات في المسجد. سبعة منها باللغة العربية وواحدة باللغة الأذربيجانية بالحروف العربية وفي كتابتين بعد الأحاديث يشار إلى عامي 1295 الهجري (1878) و 1323 الهجري (1905) .

    بعد أعمال البحث في المسجد، سيتم ترميمه في شكله الأصلي. عند الانتهاء، ستتم إعادة استخدام المسجد القديم

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    ترميم مسجد "بادويين" (عمره 228 عام) في بلدة لاهيج ترميم مسجد "بادويين" (عمره 228 عام) في بلدة لاهيج ترميم مسجد "بادويين" (عمره 228 عام) في بلدة لاهيج ترميم مسجد "بادويين" (عمره 228 عام) في بلدة لاهيج ترميم مسجد "بادويين" (عمره 228 عام) في بلدة لاهيج ترميم مسجد "بادويين" (عمره 228 عام) في بلدة لاهيج ترميم مسجد "بادويين" (عمره 228 عام) في بلدة لاهيج ترميم مسجد "بادويين" (عمره 228 عام) في بلدة لاهيج ترميم مسجد "بادويين" (عمره 228 عام) في بلدة لاهيج