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    توقيف المهربين الأرمن في مطار لشبونة

    ١٨.١١.٢٠١٩ [٠٠:٣٠]

    لشبونة، 17 نوفمبر، أذرتاج

    تم اعتقال ثمانية أرمن في مطار لشبونة. وعثر على حوالي 222 ألف علبة من السجائر في حقائبهم.

    صادرت سلطات الضرائب والجمارك في مطار لشبونة من المهربين الأرمن حوالي 222 ألف علبة من السجائر من مختلف العلامات التجارية . كانت السجائر تنقل في 14 كيساً.

    اكتشف مسؤولو الجمارك الاتجار غير المشروع بالتبغ بمساعدة تقنيات المراقبة المصممة لحماية الصحة العامة ومكافحة السلوك غير المشروع.

    AZERTAG.AZ :توقيف المهربين الأرمن في مطار لشبونة
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