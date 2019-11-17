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    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم النهضة الوطني

    ١٧.١١.٢٠١٩ [٠٩:٣٦]

    باكو، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    هنأت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا الشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم النهضة الوطني – 17 نوفمبر.

    أفادت أذرتاج عن حساب النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا على شبكة الانستقرام أنها كتبت ما يلي:

    "17 نوفمبر - يوم النهضة الوطني الذي يجسد المشاعر النبيلة للوحدة والتضامن والولاء للوطن الأم والدولة الوطنية. أهنئ كل شعب أذربيجان بمناسبة هذا العيد. أتمنى لكل من مواطنينا الصحة والحب والسعادة! نرجو أن يسود تضامن شعبنا واستقلال دولتنا والسلام والهدوء في بلدنا إلى الأبد!".

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم النهضة الوطني
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