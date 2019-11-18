الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الأردني الجديد لدى أذربيجان – إضافة

باكو، 18 نوفمبر، (أذرتاج).

تسلم الرئيس إلهام علييف في الثامن عشر من نوفمبر أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية الجديد لدى أذربيجان سامي عاصم غوشة.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن السفير سامي عاصم غوشة استعرض حرس الشرف ثم قدم أوراق اعتماده لرئيس أذربيجان.

رحب الرئيس إلهام علييف بالسفير الأردني الجديد في أذربيجان متمنيا له التوفيق والنجاح في نشاطه الدبلوماسي معربا عن ثقته في أنه سيشاهد الجانبان الاذربيجاني والأردني تطور علاقات الصداقة والاخوة خلال نشاط السفير الأردني لدى الجمهورية.

ووصف الرئيس إلهام علييف العلاقات الأذربيجانية الأردنية بأنها متميزة مضيفا أن هناك علاقات الصداقة والاخوة الوثيقة بينه وبين الملك الأردني مستذكرا لقاءه الاخير مع اخيه الملك عبدالله الثاني اثناء منتدى فالداي الدولي مشيرا الي أن البلدين يدعمان دائما بعضهما البعض في المحافل الدولية وأن هذا الدعم المتبادل سيستمر.

وأشار الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الي ضرورة التركيز علي التعاون الاقتصادي في المرحلة القادمة منوها بأن حجم التبادل التجاري لا تعكس رغبات البلدين مشيرا الي انه يجب اتخاذ خطوات إضافية لرفع حجم التجارة معربا عن ثقته في أن اللجنة الحكومية المشتركة هي الاخرى ستتخذ خطوات مهمة لزيادة حجم التجارة. كما ذكر الرئيس إلهام علييف أنه يجب التركيز علي الاستثمارات المتبادلة أيضا. وأشار الي أن هناك تقدم في مجال السياحة في الآونة الأخيرة معربا عن يقينه بأن هذا التقدم سيستمر. وقال الرئيس إلهام علييف إن الاثار التاريخية المعروفة التي تتمتع بها الأردن فتجلب اليها السياح من العديد من بلدان العالم. كما ذكر الرئيس إلهام علييف أن عدد السياح الوافدين الي أذربيجان قد شهد ازديادا كبيرا في السنوات الأخيرة مسجلا زيادة نسبتها 11 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

واكد الرئيس إلهام علييف أن هناك إمكانيات جيدة جدا للنمو الشامل للعلاقات الأذربيجانية الأردنية معربا عن ثقته في أن السفير سيعطي دفعة جديدة لتطوير تلك العلاقات.

ومن جهته أعرب السفير سامي عاصم غوشة عن خالص شكره للرئيس إلهام علييف على حفاوة الاستقبال ونقل للرئيس إلهام عليي اطيب تحيات الملك الأردني عبدالله الثاني مؤكدا أنه لن يبذل قصارى جهده خلال نشاطه الدبلوماسي لدى أذربيجان لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على تحيات اخيه الملك الأردني فيما طلب من السفير نقل اطيب تحياته وتمنياته له.