بدء خصخصة مطارات في أوزبكستان

طشقند، 18 نوفمبر، أذرتاج

تشارك شركة سوميتومو اليابانية في عملية خصخصة مطارات أوزبكستان.

أفادت أذرتاج أن ممثلين رفيعي المستوى للشركة اليابانية زاروا طشقند بهذا الغرض ووقع على الوثيقة بهذا الشأن بين الطرفين.

وقيل في اجتماع منعقد بين الجانبين أن شركة سوميتومو حصلت على الأرباح الصافية البالغة 9ر2 ملياري دولار عام ثمانية عشر وألفين بسبب تنظيم العمل السليم.

وينص برنامج خصخصة مطارات أوزبكستان على تنفيذ العملية مرحليا بدءا من مطار إسلام كريموف الدولي في طشقند بتطبيق الخبرة الخارجية المتقدمة على أن يشمل البرنامج مطارات في سمرقند وبخارى وأورجينتش وفرغانة وترمذ أيضا.