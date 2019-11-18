إحصاء بلاروس تكشف حجم التبادل التجاري مع أذربيجان هذا العام

منسك، 18 نوفمبر، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء البلاروسية إن حجم تبادل الصادرات والواردات مع أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر العام الحالي بلغ 158 مليون دولار.

أفادت أذرتاج عن بيان الإحصاء أن حجم الصادرات إلى أذربيجان خلال الفترة المذكورة كان 141 مليون و52 ألف دولار وصادرات أذربيجان إلى بلاروس 17 مليونا و304 ألف دولار.

يذكر أن حجم عمليات التوريد والتصدير بين أذربيجان وبلاروس كان يقارب من 204 مليون دولار في العام الماضي وذلك أكثر قدر 56 مليون دولار قياسا إلى الفترة ذاتها من عام 2017م.