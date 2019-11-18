طهران، 18 نوفمبر، (أذرتاج). سيتم دفع تعويضات للعائلات ذات الدخل المحدود من السكان بسبب ارتفاع سعر البنزين في إيران. افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من طهران بأن الحكومة الإيرانية اتخذت خلال اجتماعها اليوم قرارا بتخصيص تعويضات لـ19 مليون اسرة. الجدير بالذكر أن ارتفاع البنزين في ايران من قبل الحكومة تسبب في وقوع احتجاجات كبيرة.

AZERTAG.AZ : تخصيص تعويضات للسكان بسبب ارتفاع سعر البنزين في إيران

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