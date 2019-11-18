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    شركات إيطالية تشارك في معرض "باكوتيل 2019" للاتصالات

    ١٨.١١.٢٠١٩ [١٤:٣٦]

    روما، 18 نوفمبر (أذرتاج).

    ستشارك شركات إيطالية أيضا في معرض "باكوتيل 2019" المزمع انعقاده في باكو في 3-6 ديسمبر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الشركات الإيطالية المدعوة من قبل غرفة التجارة الأذربيجانية الإيطالية ITAZERCOM والسفارة الإيطالية في أذربيجان ستعرف إنجازات إيطاليا في أذربيجان.

    ان الهدف من المعرض الدولي هو توسيع التعاون وتعزيزه وتطوير علاقات عمل بين المنتجين الأجانب والمشترين المحليين، إقامة علاقات مباشرة مع المنظمات والشركات المحلية.

    AZERTAG.AZ :شركات إيطالية تشارك في معرض "باكوتيل 2019" للاتصالات
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