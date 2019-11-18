نواب المجلس الوطني يشاركون في الاجتماع العام للجمعية العامة للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

من المخطط لعقد الاجتماع العام الرابع والخمسون للجمعية العامة للمجلس البرلماني لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود بعاصمة بلغاريا صوفيا في الفترة ما بين التاسع عشر والحادي والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني رئيس الوفد الأذربيجاني لدى المجلس البرلماني لدى منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود ائلدار قولييف يرأس وفد البلد المشتمل على النواب إلهام علييف وجاليه علييفا وموسى قولييف وآيدين ميرزا زاده وأفلاطون أماشوف في فعاليات الاجتماع العام.

وجاء في البيان أن المشاركين يعقدون أولا اجتماع المكتب الحادي والستين للجمعية العامة للمجلس البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود ثم تنطلق فعاليات الاجتماع العام الرابع والخمسون للجنة الدائمة. وفعاليات الاجتماع العام المستغرقة يومين تشمل على إبرام محضر الاجتماع العام الثالث والخمسين المنعقد في يونيو حزيران العام الحالي في باكو والاستماع إلى تقارير ومعلومات حول فعاليات المنظمة وفعاليات المؤسسات والهياكل ذات الصلة بالتعاون الاقتصادي للبحر الأسود وكذلك الشركاء في الحوار الجهوي مع القاء النظر على الأوضاع الراهنة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والتعاون الاقتصادي للبحر الأسود وآفاقه.

ويرتكز الاجتماع العام للجمعية العامة على مسائل الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والبيئة والقانون والسياسة والثقافة والتعليم والاجتماعية مع توقع تبني قرارات بشأن رفع ازدواجية الضرائب والأوجه القانونية والسياسية لتطوير مسارات النقل والبطالة في المنطقة ودور الدول في فتح فرص عمل جديدة في منطقة المنظمة والاستماع إلى تقارير خاصة بهذه المسائل وإصدار قرارات توصية بالشأن.

وسيشارك نواب المجلس الوطني عن كثب في جميع المناقشات ويبدون مواقفهم من المسائل المطروحة للبحث والنقاش.

كما سينتخب نواب لرئيس المجلس البرلماني للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود على هامش الاجتماع العام الرابع والخمسين للجمعية العامة واعتماد ميزانية العام المالي العشرين والألفين مع بحث مسائل تنظيمية خاصة بالدورة الربيعية للمنظمة.

وتنتهي الزيارة في الثاني والعشرين من نوفمبر.