تركيا تستخدم صواريخ "أس 400" بدون مشاركة متخصصين روس

باكو، 18 نوفمبر، (أذرتاج).

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن قناة "سي إن إن" التلفزيونية التركية بأن إسماعيل دمير رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية قال إن صواريخ "اس 400" بعد إدخالها في الخدمة القتالية في تركيا سوف تعمل بدون مشاركة المتخصصين الروس. وأضاف أن المتخصصين الاتراك يواصلون في الوقت الحالي تدريباتهم في روسيا.

وصرح إسماعيل دمير بأن منظومة صواريخ إس 400 الروسية سيتم إدخالها في الخدمة القتالية بحلول شهر ابريل لعام 2020م.