المرحلة الثانية من خط أنابيب "تاناب" تشغل في 30 نوفمبر

باكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

سيتم تدشين المرحلة الثاني من خط أنابيب "تاناب" في 30 نوفمبر / تشرين الثاني من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز.

قال إن المشاريع المنفذة بحضور تركيا تلعب دورًا مهمًا في أمن الطاقة في أوروبا. تاناب هو واحد من هذه المشاريع. من المقرر افتتاح المرحلة الثانية من خط الأنابيب في 30 نوفمبر.

يذكر أن مشروع تاناب الهادف إلى نقل غاز أذربيجان المستخرج من حقل شاه دنيز 2 الواقع في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر إلى تركيا ومن البلد الشقيق إلى أوروبا جزء مركب من مشروع ممر الجنوب للغاز حيث سيتم ربط تاناب بخط أنابيب جنوب القوقاز عند الحدود التركية الجورجية وفي الحدود التركية اليونانية بخط أنابيب الغاز تاب. ومن المخطط تشغيل قسم المشروع تاناب البالغ طوله 1850 كم الممتد إلى مدينة اسكي شهر التركية في أواسط عام 2018م. ومن المتوقع أنّ تشكل كلفة شركات أذربيجان المشاركة في المشروع 6.2 مليارات دولار عموما إلى عام 2020م.

وطول خط الأنابيب قسمه الممتد بين جورجيا وحدود تركيا ومدينة أسكي شهر التركية بقطر 56 بوصة 1350 كم وقسمه الممتد بين مدينة اسكي شهر وحدود تركيا واليونان بقطر 48 بوصة 480 كم. كما أنّ مشروع تاناب عبارة عن قسم يمر من خلال البحر على طول 18 كم بقطر 2*36 بوصة. وتم استكمال المرحلة الأولى من إنشاء تاناب وتجري حاليا أعمال إنشاء المرحلة الثانية. وقدرة تمرير الخط الابتدائية 16 مليار م3 مع إمكانية زيادة هذه الطاقة في المستقبل المنظور إلى 31 مليار م3 سنويا.

وتوزع اسهر تاناب حاليا على شركة ممر الجنوب للغاز المساهمة المغلقة الأذربيجانية 51 في المائة وستياش 7 في المائة وبوتاش التركية 30 في المائة وبي بي البريطانية 12 في المائة.