تلاميذ يتعرفون ميدانيا على الحياة الحديث للمناطق وتاريخها وتراثها الثقافي وعاداتها وتقاليدها

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

شارك ممثلون عن رئاسة السلطة التنفيذية لمحافظة ساموخ وقسم التعليم بالمحافظة ومدرسون والأبوان في حفل توديع مجموعة من الطلبة المدرسيين من مدارس محافظة ساموخ الثانوية المتوسطة إلى مناطق غابالا – شاكي – زاقاتالا ضمن المرحلة الثانية من الجولة التوعوية السياحية التي تقام على نطاق البلد.

أفادت أذرتاج أن التلاميذ زاروا في البداية تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف ثم انطلقت مسافرتهم على متن الحافلة الخاصة بهم.

يذكر أن حملة الجولات التوعوية السياحية تنظم تحت شعار "لنعرف بلادنا" تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف من اجل تربية التلاميذ في روح المواطنة وتثقيفهم ميدانيا حول تاريخ أذربيجان وآثارها المادية والثقافية وحياة الشعب الاجتماعي الاقتصادي الجهوي.

هذا وانطلقت صباح الثامن عشر من نوفمبر اليوم جولات للتلاميذ والتلميذات من محافظات قازاخ وأغصطفى وطاووس وجدابيك وشمكير نحو المسار المذكور.

كما بدأت جولة مجموعة عبارة من 20 شخصا من الطلبة المدرسيين من محافظة طاشكسان نحو مناطق قوبا وقوصار وخاتشماز للفترة المستغرقة 18-21 نوفمبر.

واجتمع التلاميذ فجر اليوم في مركز حيدر علييف ووضعوا باقات من الزهور أمام تمثاله وأحيوا ذكراه الخالدة بالوقوف لدقيقة حداد.

وغرض المشروع تنظيم رحلات للتلاميذ والتلميذات إلى مناطق الجمهورية المختلفة مرتين خلال العام مما يتيح لهم بفرصة التعرف عن كثب على تاريخ المدن والمحافظات التي يسافرون إليها وثقافتها ونمط حياة الأهالي والآثار التاريخية والثقافية والمتاحف وإمكانيات سياحية للمنطقة والأعمال المنفذة الرامية إلى تحقيق البرامج الحكومية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للأقاليم ومشاريع البنية التحتية المنفذة فيها.

يذكر أن الطلبة المدرسيين من مدارس محافظتي جويجول وجورانبوي الثانوية المتوسطة انطلقت صباح اليوم رحلاتهم إلى مناطق قوبا وقوصار وخاتشماز أيضا.