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    جورجيا تستورد من أذربيجان 124.2 الف طن من البنزين والديزل خلال 10 أشهر

    ١٨.١١.٢٠١٩ [١٨:٣٤]

    تبيليسي، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    استوردت جورجيا خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الحالي 124.2 الف طن من البنزين ووقود الديزل وذلك انخفض 19.2 الف طن أو بنسبة 2.1 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي. تحتل أذربيجان المرتبة الثالثة بين الدول التي تتلقى جورجيا الوقود.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جمعية مستوردي النفط الجورجية أن الوقود من أذربيجان شكلت 13.9 في المائة من إجمالي واردات جورجيا من الوقود في الفترة المشمولة بالتقرير. تستورد جورجيا 890.9 ألف طن من البنزين ووقود الديزل خلال أشهر يناير – أكتوبر.

    سجلت زيادة واردات البنزين بنسبة 1 في المائة ووقود الديزل بنسبة 5.2 في المائة.

    خلال 10 أشهر استوردت جورجيا 274.6 ألف طن من البنزين والديزل من روسيا و23.3 ألف طن من رومانيا و103.7 ألف طن من تركمانستان و77.9 ألف طن من بلغاريا و49.6 ألف طن من اليونان و16 الف طن من تركيا.

    AZERTAG.AZ :جورجيا تستورد من أذربيجان 124.2 الف طن من البنزين والديزل خلال 10 أشهر
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