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    سياسة


    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 24 مرة خلال اليوم

    ١٩.١١.٢٠١٩ [١١:٢١]

    باكو، 19 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 24 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية قوشجو أيريم بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قريتي جيناري وأيقدزور بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي كوخا نبي ومونجوقلو بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية زمنلي والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

    كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي شيخلار ويوسفجانلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية أشاغي ويسلي بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وخوجاوند الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 24 مرة خلال اليوم
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