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    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح محطة بيرشاغي لسكك الحديد

    ١٩.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٩]

    باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

    أقيم في التاسع عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم حفل افتتاح محطة بيرشاغي في خط أبشرون الدائري لشركة السكة الحديدية المساهمة المغلقة وذلك بعد أعمال إعادة البناء والإصلاح الشامل المنفذة على الخط.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف حضر حفل الافتتاح.

    وقص الرئيس الشريط إيذانا بالافتتاح الرمزي للمحطة.

    وقدم رئيس شركة السكة الحديدية المساهمة المغلقة جاود قربانوف للرئيس إلهام علييف معلومات عن سير أعمال إعادة البناء والإصلاح الشامل المنفذة على خط أبشرون الدائري والخطط اللاحقة.

    ثم انطلق رئيس الدولة على متن القطار من محطة بيرشاغي إلى محطة زابرات الثاني.

    وعلى خط أبشرون الدائري للسكك الحديدية 17 محطة.

    وصل الرئيس إلهام علييف إلى محطة زابرات الثاني. ونفذت أعمال إعادة البناء والإصلاح الشامل على هذه المحطة أيضا.

    ثم غادر رئيس الدولة محطة زابرات الثاني إلى محطة باكو للسكك الحديدية.

    بعد أن وصل الرئيس إلهام علييف إلى محطة باكو للسكك الحديدية أحيط علما بمجمع البنية التحتية والفحص "ديفيكتوسكوب".

    ثم اجتمع رئيس الدولة هناك مع مجموعة من عمال السكك الحديدية وتحدث معهم عن الأعمال المنفذة الرامية إلى تطوير السكك الحديدية في أذربيجان في السنوات الأخيرة.

    بعد ذلك، قدم الرئيس إلهام علييف إلى أمام محطة 28 مايو لمترو أنفاق باكو ليجتمع مع السكان وتحدث معهم والتقطت صور تذكارية.

    ثم تفقد الرئيس إلهام علييف متحف السكك الحديدية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح محطة بيرشاغي لسكك الحديد
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