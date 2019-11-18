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    حجم التبادل التجاري في أذربيجان 28 مليار دولار خلال العام الجاري

    ١٨.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٤]

    باكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    وصل حجم التبادل التجاري في أذربيجان خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الحالي إلى 28 مليارا و276 مليون و884 ألف دولار أمريكي.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك الحكومية أن 11 مليارا و455 مليون و3258 ألف دولار من الحجم العام للتبادل التجاري من حصة التوريد 16 مليارا و821 مليون و558 ألف دولار من حصة التصدير.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري في أذربيجان 28 مليار دولار خلال العام الجاري
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