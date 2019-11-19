رئيس المجلس الوطني يزور سانت بطرسبورغ على رأس الوفد البرلماني

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

يزور رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني أوقتاي أسدوف مدينة سانت بطرسبورغ الروسية خلال الفترة ما بين العشرين والثاني والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الحالي للمشاركة في اجتماعي المجلس والعامة للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة على رأس وفد برلماني.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن الوفد الأذربيجاني يضم نواب البرلمان خانلار فتييف وفضائل أقامالي ومير كاظم كاظموف وبختيار علييف ورئيس جهاز البرلمان صفاء ميرزايف ومسؤولين آخرين.

ويحتوي جدول أعمال اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة بحث مسائل تنظيم المراقبة على الانتخابات في البلدان الأعضاء لدى المنظمة والأعمال المنفذة في هذا المجال لدى كازاخستان وبلاروس وأوزبكستان وفعاليات مكرسة للذكرى السنوية الخامسة والسبعين للانتصار في الحرب العالمية الثانية وتمويل فعالية المنظمة وسائر المسائل الملحة.

كما يبحث الاجتماع العام للمنظمة مسائل الوثائق القانونية سارية المفعول والتشريعية وحساب الأضرار البيئية والسياحة الاجتماعية وقوانين نموذجية في الإعلان والرعاية وإنشاء مراكز قومية في الأمن البيئي وأوجه فعاليات للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة للعام المقبل. وسيبدي رئيس المجلس الوطني موقف الجانب الأذربيجاني من المسائل المطروحة للبحث والنقاش لدى الاجتماعين.

كما يحضر أعضاء الوفد البرلماني الأذربيجاني جلسات اللجان الدائمة للمنظمة لبحث مسائل مدرجة في جداول الاعمال.

من المخطط لعقد رئيس البرلمان اوقتاي اسدوف اجتماعات على هامش الزيارة مع رؤساء الوفود المشاركة.