تركيا تحتل المركز الأول في العالم من حيث عدد المضادات الحيوية المستخدمة لكل ألف شخص

إسطنبول، 19 نوفمبر، أذرتاج

بموجب دراسة أجرتها المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية، تحتل تركيا المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد المضادات الحيوية المستخدمة لكل ألف شخص.

أفادت أذرتاج أنه وفقًا لآخر التقديرات، يمكن أن تؤدي الزيادة السريعة في مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية في جسم الإنسان إلى وفاة 10 ملايين شخص في البلاد بحلول عام 2050. وبالتالي، فإن الحد من مقاومة الجسم لهذه الأدوية هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الإصابة بالأمراض المعدية وانخفاض المؤشرات الصحية العامة.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر الحسابات أيضاً أن المستويات العالية من استخدام المضادات الحيوية يمكن أن تلحق الضرر باقتصاد البلاد بحلول عام 2050 بأكثر من 220 مليار دولار.

أجريت في السنوات الأخيرة التحقيقات في بعض نتائج الحملات ضد استخدام المضادات الحيوية في تركيا. منذ عام 2013، حظر في البلاد بيع الأدوية التي فيها المضادات الحيوية دون وصفة طبية والتي أظهرت هذه الحملة نتائج إيجابية. وهكذا، إذ كان يستخدم 21.14 % من السكان هذه الأدوية في عام 2011، فانخفض هذا الرقم إلى 15.81 % في عام 2018.

نتيجة لاستخدام المضادات الحيوية، تحدث الآثار الجانبية في 30-35 % من الحالات. ومن الأمثلة على ذلك الحساسية التي قد تؤدي إلى الوفاة في أسوأ الحالات. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن إنكار الآثار الضارة للمضادات الحيوية على الكبد والكلى ونشاط القلب وتكوين خلايا جديدة.

يتفق الخبراء حالياً على استبدال الأدوية التي تحتوي على المضادات الحيوية بالأساليب الطبيعية. وتشمل هذه الأساليب المنتجات النحلية مثل العسل والبروبوليس والزنجبيل والقرفة والزعتر.

كونيل ماليكوفا، المراسلة الخاصة لأذرتاج

اسطنبول