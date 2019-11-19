مشاركة الوفد الأذربيجاني في معرض " أغريتيكنيكا-2019"

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

يقام المعرض الدولي للآلات والمعدات الزراعية " أغريتيكنيكا-2019" (Agritechnica-2019) في هانوفر في ألمانيا. يقام المعرض كالعادة كل عامين ويعتبر أحد أكبر المعارض في العالم من حيث نطاقه وابتكاراته. تنضم شركات الهندسة الميكانيكية الكبيرة من أوروبا وآسيا والقارة الأمريكية للمعرض الذي يطلع أكثر من 450 ألف مشاهد من 81 بلداً على الإنجازات العلمية والتقنية ويضعون أسس علاقات التعاون القادمة. تبلغ المساحة الإجمالية للمعرض أكثر من 350 ألف متر/مربع، وتعرض 2300 شركة منتجاتها في المعرض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة لدى وزارة الزراعة أنه في معرض هذا العام ستعرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية الأخيرة المنجزة في مجالات تكنولوجيات الزراعة المكثفة وإدارة الأراضي والصناعة والتكنولوجيات المخبرية ومعدات التكنولوجيا الحيوية والمعالجة والمبيعات وحماية النباتات والغابات والآليات والماكينات الزراعية مختلفة الأغراض والأعلاف والأسمدة. يتم عرض الابتكارات العلمية والتكنولوجية في مجال الإخصاب. بشكل عام، سنة بعد سنة يتوسع المعرض الذي تم تأسيسه في عام 1887 ويزيد تخصصاً.

تشارك أذربيجان التي تحاول ضمان التنمية السريعة للقطاع الزراعي بنشاط في المعرض كل عام، يعقد الممثلون من القطاعين العام والخاص المشاركون في المعرض اللقاءات والاجتماعات لجلب الابتكارات إلى بلادنا. ويضم وفد هذا العام نجات ناصرلي، رئيس مركز العلوم الزراعية والابتكارات لوزارة الزراعة وآيتاكين محمدوفا، موظفة شركة "أغروليوينغ" المساهمة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجمعات المحلية في الزراعة. عقد الوفد الأذربيجاني اجتماعات في مكاتب الشركات الكبرى مثل كلاس وليمكين وليندساي وأمازون، وقدموا عروضاً موسعة حول الإصلاحات الزراعية وآليات دعم الدولة للزراعة في أذربيجان.

أشار ممثلو الشركات الدولية المذكورة آنفاً إلى أنه في السنوات الأخيرة، يثير اهتمامهم الاعتناء بالقطاع غير النفطي على مستوى الدولة في أذربيجان، مما يجذب استثمارات كبيرة في هذا المجال. أشير إلى أنه قد تم خلق بيئة الأعمال المواتية للأنشطة المستقبلية لهذه الشركات في أذربيجان. عقدت مناقشات مع شركات عالمية حول إنشاء مراكز لبيع المعدات والآلات اللازمة للمزارعين والمنتجين الآخرين في أذربيجان، وإنشاء نظام للخدمات الزراعية والتقنية، وأقر التعاون مع ممثل كلاس في أذربيجان شركة "4S" .

في النقاشات التي أجريت مع منظمي المعرض، تم التوصل إلى الاتفاق بشأن المشاركة النشطة للشركات الأذربيجانية في هذه المعارض وإقامة العلاقات التجارية الفعالة.