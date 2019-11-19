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    أذربيجان تستورد بضائع بقيمة 400 مليون دولار من جورجيا خلال 10 أشهر

    ١٩.١١.٢٠١٩ [١٦:٥‎٥‎]

    تبليسي، 19 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    استوردت أذربيجان بضائع بقيمة 400 مليون و350.7 ألف دولار أمريكي من جورجيا خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري، وذلك ارتفع بنسبة 4.1 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإحصاء الوطني الجورجي أن حصة أذربيجان من إجمالي صادرات جورجيا هي 13.2 في المائة. وفقا لهذا المؤشر، تعد أذربيجان ثاني شريك رئيسي لجورجيا بعد روسيا.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تستورد بضائع بقيمة 400 مليون دولار من جورجيا خلال 10 أشهر
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