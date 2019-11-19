باكو، 19 نوفمبر، (أذرتاج). سينعقد خلال الفترة 22-23 نوفمبر الحالي في العاصمة الروسية موسكو منتدى الأقاليم الأذربيجانية الروسية الخامس. وصرح المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن المنتدى سيواصل اعماله لمدة يومين ومن المقرر أن يشارك فيها رسميون اذربيجانيون وروس وبرلمانيون وممثلون عن دوائر الاعمال من كلا البلدين. وسيقام علي هامش المنتدى اجتماع موسع لمجلس الاعمال الاذربيجاني الروسي وجلسات مستديرة حول مجالات الصناعة والسياحة والزراعة غيرها.

AZERTAG.AZ : موسكو تستضيف منتدى الأقاليم الأذربيجانية الروسية الخامس

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