حرائق الغابات تعم جورجيا من جديد
AzerTAg.az
١٩.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٧]
تبليسي، 19 نوفمبر، أذرتاج
اندلعت حرائق الغابات في جورجيا مرة أخرى. بدأ الحريق في 18 نوفمبر بالقرب من قرية تكسوماري في مقاطعة ميستيا وازداد سعة وشمل بالفعل عدة هكتارات.
تفيد أذرتاج أن تكوين الأرض الجبلي في المنطقة يزيد أعمال إطفاء النار تعقيداً. يشارك أكثر من 40 من رجال الإطفاء في إطفاء الحريق. ستجلب القوات الإضافية إلى هذه المناطق.
خطايي عزيزوف
المراسل الخاص لأذرتاج
تبليسي
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