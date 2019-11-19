تسجيل أعلى معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي في رومانيا

بوخارست، 19 نوفمبر، أذرتاج

وفقًا لوكالة الإحصاءات الأوروبية، فإن أعلى معدل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي سجل في رومانيا بمعدل 3.2% في أكتوبر.

تليها المجر بنسبة 3 % وسلوفاكيا بنسبة 2.9 %. سجل معدل التضخم السنوي الكلي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1 % في أكتوبر. وسجلت أدنى المعدلات في قبرص (0.5 %) واليــــــــــــونـــان (0.3 %) والبرتغال (0.1%)

إقبال حاجييف المراسل الخاص لأذرتاج

بوخارست