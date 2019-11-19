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    تسجيل أعلى معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي في رومانيا

    ١٩.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٠]

    بوخارست، 19 نوفمبر، أذرتاج

    وفقًا لوكالة الإحصاءات الأوروبية، فإن أعلى معدل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي سجل في رومانيا بمعدل 3.2% في أكتوبر.

    تليها المجر بنسبة 3 % وسلوفاكيا بنسبة 2.9 %. سجل معدل التضخم السنوي الكلي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1 % في أكتوبر. وسجلت أدنى المعدلات في قبرص (0.5 %) واليــــــــــــونـــان (0.3 %) والبرتغال (0.1%)

    إقبال حاجييف المراسل الخاص لأذرتاج

    بوخارست

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    تسجيل أعلى معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي في رومانيا