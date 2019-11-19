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    شركة أذربيجانية تبني الطريق في صربيا

    ١٩.١١.٢٠١٩ [١٧:١٢]

    بلغراد، 19 نوفمبر، أذرتاج

    ستنفذ شركة "أذ ويرت" الأذربيجانية مشروع بناء طريق Ruma-Sabac-Loznisa البري السريع في صربيا.

    يبلغ طول الطريق الإجمالي 80 كم وتقدر قيمة المشروع بـ 467.5 مليون يورو. سيتم بناء قسم Sabac-Loznisa من الطريق كطريق سريع. يتوخى المشروع أيضًا بناء الجسر فوق نهر سافا.

    أبلغت وزارة البناء والنقل والبنية التحتية الصربية لـأذرتاج أن هذا من أحد المشاريع ذات الأولوية للنقل البري في البلاد. بالإضافة إلى مخصصات الميزانية للمشروع، سيتم استخدام مصادر تمويل أخرى.

    أيكون علييفا

    المراسلة الخاصة لأذرتاج

    بلغراد

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    شركة أذربيجانية تبني الطريق في صربيا