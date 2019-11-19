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    الشرطة الإيرانية تصادر أكثر من 21 طناً من المخدرات

    ١٩.١١.٢٠١٩ [١٨:١٤]

    طهران، 19 نوفمبر، أذرتاج

    تم ضبط 21 طناً 173 كيلوغراماً من المخدرات في سير العمليات في بعض الولايات الإيرانية في الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج أن ممثل لجنة مكافحة المخدرات الإيرانية ناصر أصلاني صرح بذلك وأضاف قائلاً إن معظم المخدرات صودرت في ولاية سيستان - بلوشستان إثر عملية مشتركة للشرطة وقوات الأمن. تقع الولاية على الحدود مع أفغانستان. يحاول المهربون نقل المخدرات إلى أوروبا، باستخدام إيران كنقطة للعبور. ومع ذلك، يتم منع التهريب نتيجة للتدابير المتخذة.

    رابيل كتانوف، المراسل الخاص لأذرتاج

    طهران

    AZERTAG.AZ :الشرطة الإيرانية تصادر أكثر من 21 طناً من المخدرات
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