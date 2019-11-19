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    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 20 نوفمبر

    ١٩.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٢]

    باكو، 19 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 نوفمبر / تشرين الثاني.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 20 نوفمبر / تشرين الثاني.

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 20 نوفمبر
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