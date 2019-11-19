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    هالة طويل: أعتقد أن المنظمة ستتعزز خلال فترة رئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز

    ١٩.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٦]

    باريس، 19 نوفمبر، أذرتاج

    أهنئ أذربيجان على رئاستها لحركة عدم الانحياز. أعتقد أنه خلال رئاسة بلادكم ستصبح المنظمة أقوى. هذه المنظمة هي مؤسسة لها إمكانيات كبيرة. وهي في المرتبة الثانية بعد الأمم المتحدة بعدد أعضائها. تدل رئاسة مثل هذه المنظمة على سمعة دولية لأذربيجان.

    صرحت بهذه الأفكار السيدة هالة طويل، القائم بأعمال للتمثيلية الفلسطينية الدائمة لدى اليونسكو في مقابلتها مع وكالة أذرتاج.

    وقالت أيضاً: "أعتقد أن حركة عدم الانحياز ستعمل بشكل أكثر فعالية خلال السنوات القليلة القادمة. ستصدر البيانات بخصوص فلسطين. وستسهم في ضمان السلام في جميع أنحاء العالم. سنواصل تعاوننا مع التمثيلية الدائمة لأذربيجان لدى اليونسكو وسنعمل معاً ".

    شهله أغالاروفا

    المراسل الخاص لأذرتاج

    باريس

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