إيطاليا حريصة على شراء الفواكه والخضروات الأذربيجانية

روما، 19 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تعتزم شركة "Macfrut" (شركة إيطالية مصنعة ومستوردة ومصدرة للفواكه والخضروات) توسيع سوقها في جنوب القوقاز ونظمت رحلات إلى المنطقة لهذا الغرض.

أفادت وكالة أذرتاج أن ممثلي الشركة الذين وصلوا إلى أذربيجان كمحطة أخيرة لزياراتهم التقوا مع العديد من رجال الأعمال وقدموا اقتراحاتها. وقال رئيس البعثة رينجو بيراجيني إن المشتري الإيطالي تهتم بالفواكه والخضروات العضوية في أذربيجان. تنتج البلاد 2.8 مليون طن من الفاكهة سنويا وتباع 576 ألف طن منها في الخارج.

كما أن البطاطس والطماطم والتفاح والرمان وعصير الكرز المزروع على أراضينا مستعدة للأسواق الإيطالية.

وعبرت شركة "Macfrut" عن استعدادها لتبادل تجاربها مع دول المنطقة.