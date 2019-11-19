موسكو تستضيف كأس الملك سلمان للشطرنج
AzerTAg.az
١٩.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٨]
باكو، 19 نوفمبر (أذرتاج).
أعلن موعد كأس الملك سلمان للشطرنج السريع والخاطف الذي سينظم في مدينة موسكو الروسية.
أفادت وكالة أّذرتاج أن هذه المباراة المعروفة ستنظم في موسكو في الفترة ما بين 25-30 ديسمبر. سيقام حفل افتتاح المباراة في 25 ديسمبر. ستقام المنافسات للشطرنج السريع خلال 26-28 ديسمبر وللشطرنج الخاطف خلال 29-30 ديسمبر.
يشار الى ان كأس الملك سلمان للشطرنج نظم في العام الماضي في مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا.
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