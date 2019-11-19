الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لإعادة تعبيد طريق بري
AzerTAg.az
١٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٩]
باكو، 19 نوفمبر (أذرتاج).
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 19 نوفمبر مرسوما ينص على تمويل إعادة بناء الطريق البري بين اغسو وكوردمير وبهرامتابه وزرداب.
وأفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 5 ملايين مانات من الأموال المخصصة لإنشاء وإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2019م إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال إعادة بناء الطرق البرية المذكورة التي تربط 24 منطقة سكنية يقطنها 35 الف نسمة.
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