كبار مسئولي وزراء خارجية جوام يجتمعون في كييف

كييف، 19 نوفمبر (أذرتاج).

سيعقد في 20 نوفمبر في العاصمة الأوكرانية كييف الاجتماع الـ51 لمجلس التنسيق الوطني لجوام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المجلس ان الاجتماع سبقه عقد مناقشات على مستوى خبراء بلدان أعضاء في المنظمة في 19 نوفمبر. ستناقش في الاجتماع التالي آفاق التعاون السياسي والاقتصادي في إطار جوام وتعزيز النشاط المشترك في المنظمات الدولية.

سيقام حفل الافتتاح الرسمي للاجتماع بحضور نواب وزراء الخارجية لدول جوام في 20 نوفمبر. سيشارك عن أذربيجان في الاجتماع نائب وزير الخارجية محمود محمدقولييف.

سيختتم الاجتماع بتوقيع بروتوكول.