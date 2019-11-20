سوكار تستعد مع اكوينور لحفر اول بئر في حقل "قراباغ"

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار رونق عبد الله يف مساء التاسع عشر من نوفمبر الحالي بمقر الشركة سوكار تاور في باكو مع النائب التنفيذي للتنقيب والاستخراج لشركة اكوينور النرويجي تورقريم رئيتان مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج عن بيان سوكار أن الشركتين بحثتا في الاجتماع طيفا واسعا من التعاون القائم مع تبادل الآراء حول الاعمال الجارية في استغلال حقل "قراباغ" وكذلك الأوضاع الحالية في استغلال مجموعة حقول "اذري – تشيراق – جونشلي عميق المياه" والخطط اللاحقة. وأشاد تورقريم رئيتان بمعايير الأمن والشفافية في المشاريع التي تنفذها اكوينور مع سوكار مشتركا مفيدا أن المشاريع في أذربيجان تحتل مكانا هاما في محفظة الشركة الدولية. واكد الطرفان على ضرورة المزيد من تسريع تنفيذ مشروع "قراباغ" باحثين خطوات تالية في هذا المجال.

وتناول الجانبان الأعمال التمهيدية في حفر أول بئر تقديرية بواسلة جهاز الحفر العائم في حقل "قراباغ" حاليا وتخطيط تركيب قاعدة ثابتة في الحقل عقب حفر بئر تقديرية وبدء الاستخراج من تلك القاعدة. وأعمال بناء وحدة القاعدة على وشك الانتهاء من جانب شركة "بوس شيلف" لشركة سوكار.

كما تقولم شركة "كاسبيان جيو" لسوكار منذ سبتمبر العام الجاري اعمال الاستكشاف الجيولوجية ضمن مشروع "أشرفي – دان أولدوزو – آبباره" المشروع المشترك الآخر بين سوكار وإكوينور حيث تجري الأعمال ثلاثية الأبعاد على مساحة تبلغ 700 كم مربع وبلغ حجم الاعمال 80 في المائة.

يذكر أن شركة اكوينور وهي ستات اويل حتى عام 2018م النرويجية تعمل في أذربيجان منذ عام 1992م وتملك إكوينور 27ر7 في المائة في مشروع كتلة حقوق آذري – تشيراق – جونشلي و71ر8 في المائة في مشروع خط أنبوب النفط الواصل بين باكو وتبيليسي وجيهان. وقعت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار مع شركة ستاتويل أذربيجان التابعة لمجموعة إكوينور النرويجية في الثلاثين من مايو على اتفاقيتي "خدمات مخاطر استغلال حقل النفط "قراباغ" بالقطاع الأذربيجاني من بحر الخزر" و" التنقيب والتشغيل والاستغلال وتقاسم حصص الإنتاج بحق كتلة حقول " أشرفي – دان أولدوزي – آيباره " البحرية الواقعة في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر".

يذكر ان هيكل "قراباغ" البحري الواعد اكتشف جراء أعمال التنقيب والمسح الزلزالي عام 1959م وتم تحديد المعطيات والموقع عام 1984م وتصديق احتياطيات النفط والغاز نتيجة حفريات التنقيب فترة 1997-1998م. ويقع الحقل على بعد 120 كم عن شرق باكو العاصمة في العمق المتراوح بين 150-200 م في البحر المفتوح. ويقع حقلا "دان أولدوزي" و"أشرفي" البحريان الواعدان على بعد 100-110 كم عن شمال شرقي باكو العاصمة في العمق المتراوح بين 80-180 م. كما يبتعد هيكل "آيباره" البحري الواعد عن شمال شرقي باكو العاصمة 90 كم بالبحر المفتوح واكتشف جراء أعمال التنقيب والمسح الزلزالي عام 1980م.