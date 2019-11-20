نقل 26.1 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية

باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم نقل 32 مليونا و424.7 ألف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال 10 أشهر من العام الحالي.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 80.5 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 26 مليونا و106.7 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة.

وكذلك، تم خلال أشهر يناير - أكتوبر نقل 3 ملايين و793.2 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.