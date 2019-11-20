إنتاج 31.2 مليون طن من البترول و20 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان

باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم إنتاج 31 مليونا و216.2 ألف طن من البترول و28 مليارا و952.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري. تم شراء 19 مليارا و925.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من هذا الحجم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال 10 أشهر بلغت 26.8 مليار مانات.

انخفض إنتاج النفط في البلد بنسبة 3.3 في المائة وزاد إنتاج الغاز بنسبة 27.8 في المائة.