نائبة رئيس المجلس الوطني: الوثائق المدرجة في مقترحات ميزانية عام 2020م ستضمن تنفيذ المهام المنوطة

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

قالت باهار مرادوفا إن القناعة العامة من اجل بلوغ الإصلاحات الاجتماعية الاقتصادية والمهام المنوطة على جميع مواصفات التنمية والأهداف في مجال تعهدات الحكومة أمام المواطنين عبارة عن أن الوثائق المدرجة في مقترحات ميزانية عام 2020م والفرص المتوخاة ستضمن تنفيذ كل هذه العمليات وذلك أن ميزانية الدولة المعدة وفقا كل الموافقة مع مواصفات التنمية للعام القادم ستخدم لنمو أذربيجان الاقتصادي والمزيد من تعزيز رفاهية الأهالي الاجتماعية وتنفيذ الأعمال في الثقافة والإنسانية بما فيه المزيد من رفع كفاءة وقدرات البلد الدفاعية والقتالية للجيش.

أفادت أذرتاج عن مرادوفا نائبة رئيس المجلس الوطني رئيسة اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان قولها في كلمة ألقتها في اجتماع مشترك للجان البرلمان منعقد في العشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم إن توقعات من تنفيذ ميزانية الدولة للعام المقبل تصب كذلك في زيادة الإيرادات من القطاع غير النفطي ونتيجة ذلك خفض التوقف على العامل النفطي في الميزانية. والإصلاحات المنفذة والمهام المنوطة تسعنا القول بأن العائدات من الضرائب ستزداد في العام المقبل خاصة العمليات الجارية في مجال تحسين إدارة الضرائب ستضمن التوصل إلى الأهداف المتوخاة. وسيؤيد كل هذا أيضا بتنمية التجارة والأعمال وريادة العمل المتوسطة وفي الوقت ذاته سيركز كذلك على رفع كفاءة النفقات المخصصة من الميزانية وتحسين النزاهة والمحاسبة.

وأضافت مرادوفا أن الميزانية اعتبرت كذلك التمويل بالمستوى العالي للمسائل الخاصة بتنفيذ السياسة في قطاعات تخدم للتنمية الإقليمية وضمان العمالة في المناطق الجهوية وتنفيذ الأولويات المتعلقة بتنمية الزراعة وتعزيز مواقع أذربيجان في الساحة الدولية.