باكو، 20 نوفمبر، (أذرتاج). افاد مراسل وكالة (أذرتاج) نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية بأنه تم تصدير 23 مليون و424.4 الف طن من النفط الخام الي الخارج خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري. وبلغت قيمة النفط الخام المصدر للخارج خلال تلك الفترة 10 مليار و855 مليون و535.8 ألف دولار امريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير اكثر من 23 مليون طن من النفط الخام خلال 9 اشهر

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