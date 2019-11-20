نواب المجلس الوطني يحضرون اجتماعات المجلس البرلماني للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود في صوفيا

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

يحضر نائب المجلس الوطني رئيس الوفد الأذربيجاني لدى المجلس البرلماني لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود ائلدار قولييف برفقة أعضاء الوفد الأذربيجاني اجتماعات الـ61 لمكتب المنظمة وجلسات اللجنة الدائمة وكذلك العامة الـ54 للجمعية العامة في صوفيا.

أفادت أذرتاج أن رئيس الوفد الأذربيجاني قولييف ألقى كلمة في اجتماع فريق العمل للجمعية العامة للمجلس البرلماني للمنظمة المنعقد برئاسة رئيس البرلمان البلغاري.

يذكر أن المشاركين يعقدون أولا اجتماع المكتب الحادي والستين للجمعية العامة للمجلس البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود ثم تنطلق فعاليات الاجتماع العام الرابع والخمسون للجنة الدائمة. وفعاليات الاجتماع العام المستغرقة يومين تشمل على إبرام محضر الاجتماع العام الثالث والخمسين المنعقد في يونيو حزيران العام الحالي في باكو والاستماع إلى تقارير ومعلومات حول فعاليات المنظمة وفعاليات المؤسسات والهياكل ذات الصلة بالتعاون الاقتصادي للبحر الأسود وكذلك الشركاء في الحوار الجهوي مع إلقاء النظر على الأوضاع الراهنة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والتعاون الاقتصادي للبحر الأسود وآفاقه.

ويرتكز الاجتماع العام للجمعية العامة على مسائل الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والبيئة والقانون والسياسة والثقافة والتعليم والاجتماعية مع توقع تبني قرارات بشأن رفع ازدواجية الضرائب والأوجه القانونية والسياسية لتطوير مسارات النقل والبطالة في المنطقة ودور الدول في فتح فرص عمل جديدة في منطقة المنظمة والاستماع إلى تقارير خاصة بهذه المسائل وإصدار قرارات توصية بالشأن.

وسيشارك نواب المجلس الوطني عن كثب في جميع المناقشات ويبدون مواقفهم من المسائل المطروحة للبحث والنقاش.

كما سينتخب نواب لرئيس المجلس البرلماني للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود على هامش الاجتماع العام الرابع والخمسين للجمعية العامة واعتماد ميزانية العام المالي العشرين والألفين مع بحث مسائل تنظيمية خاصة بالدورة الربيعية للمنظمة.

وتنتهي الزيارة في الثاني والعشرين من نوفمبر.