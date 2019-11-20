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    389 مرشح إلى 42 بلدية لمحافظة أوجار

    ٢٠.١١.٢٠١٩ [١٤:٢٥‎]

    أوجار، 20 نوفمبر، أذرتاج

    تواصل دائرة أوجار الانتخابية الـ91 بالمحافظة إجراءات تمهيدية للانتخابات البلدية المقرر تنظيمها في البلد الثالث والعشرين من ديسمبر القادم.

    أفادت أذرتاج أن الدائرة تشمل على 42 مركزا للاقتراع مسجل فيها 43760 ناخب عموما ومنهم 648 ناخب سيصوب للمرة الأولى. كما أن 22030 ناخب من الذكور و21730 ناخب من الإناث وبينهم ناخب واحد تجاوز عمره عن حد المائة.

    وترشح إلى أعضاء البلديات في المحافظة حتى اليوم 396 شخص وبعد تحقيق الوثائق المطلوبة لدى لجنة الدائرة الانتخابية تم تسجيل 389 مرشح إلى الانتخابات إلى الآن. و124 مرشح منهم هي الإناث. كما أن 150 شخصا من المرشحين المسجلين تم ترشيحهم من جانب الأحزاب السياسية و239 شخصا ترشحوا بأنفسهم.

    وزودت جميع المراكز والدوائر الانتخابية بالأجهزة المادية الفنية والمستلزمات والتعليمات واللوائح واللافتات المعنية وهي جاهزة لاستقبال الناخبين.

    AZERTAG.AZ :389 مرشح إلى 42 بلدية لمحافظة أوجار
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