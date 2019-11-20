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    إنتاج نحو 1.7 مليون طن من وقود الديزل خلال 10 أشهر

    ٢٠.١١.٢٠١٩ [١٤:٣٠]

    باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أنتج مليون و714 الف طن من وقود الديزل و947.6 ألف طن من البنزين للسيارات و203.3 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و490.8 ألف طن من الكيروسين و98.9 ألف طن من المازوت و18.9 ألف طن من زيوت التشحيم و205.4 ألف طن من القار النفطي و198.3 الف طن من فحم الكوك النفطي.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن إجمالي تكلفة الإنتاج في مجال المنتجات النفطية خلال 10 أشهر من العام الجاري بلغ مليارين و544.8 مليون مانات، بعد أن ارتفع بنسبة 4.8 في المئة في أسعار ثابتة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

    وانخفض إنتاج البنزين للسيارات وزيوت التشحيم والقار النفطي والكيروسين من المنتجات النفطية. وارتفع إنتاج وقود الديزل والمازوت والبنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية.

    AZERTAG.AZ :إنتاج نحو 1.7 مليون طن من وقود الديزل خلال 10 أشهر
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