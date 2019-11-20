الكشف عن حجم وقيمة بعض المنتجات النفطية المصدرة من البلاد

باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم تصدير 145.3 الف طن من الكيروسين بقيمة 90 مليونا و255.3 ألف دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال اشهر يناير - سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 537.3 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 249 مليون و430.1 ألف دولار و48 ألفا و381.5 طن من الغاز المسال بقيمة 11 مليونا و44.1 ألف دولار و178.8 الف طن من فحم الكوك النفطي بقيمة 17 مليونا و802.8 ألف دولار هذه الفترة.