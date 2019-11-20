توجيه 4.2 مليار مانات إلى قطاع النفط

باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم توجيه 4 مليارات و270.9 مليون مانات إلى قطاع النفط خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الإنتاج في قطاع النفط خلال 10 أشهر كان بقيمة 25 مليارا و302.9 مليون مانات. انخفض الإنتاج في قطاع النفط بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت القيمة المضافة في هذا القطاع بنسبة 0.2 في المئة. تم إنتاج 70.3 في المائة من الإنتاج الصناعي في قطاع التعدين.

وتم توظيف 35 ألف شخص في قطاع النفط في الاقتصاد. بلغ مجموع الأجور الاسمية في قطاع النفط 3 آلاف و68.9 مانات في الفترة من يناير إلى سبتمبر للعام الجاري.