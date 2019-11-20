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    إنتاج أكثر من مليون طن من وقود الديزل خلال الربع الثالث

    ٢٠.١١.٢٠١٩ [١٥‎:١١]

    باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أنتج مليون و39.1 الف طن من وقود الديزل و4.8 ألف طن من البنزين للسيارات و196.3 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و296.2 ألف طن من الكيروسين و39.2 ألف طن من زيوت التشحيم و175 ألف طن من القار النفطي و136.2 الف طن من الغاز السائل، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء.

    AZERTAG.AZ :إنتاج أكثر من مليون طن من وقود الديزل خلال الربع الثالث
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