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    تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 1.8 مليار دولار من أذربيجان خلال 8 أشهر

    ٢٠.١١.٢٠١٩ [١٤:٥‎٩]

    باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أصدرت أذربيجان 8 مليارات و689.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 9 أشهر من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة الغاز الطبيعي المصدر بلغ مليار و815 مليون و3.2 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 1.8 مليار دولار من أذربيجان خلال 8 أشهر
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