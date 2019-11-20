باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) أصدرت أذربيجان 8 مليارات و689.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 9 أشهر من العام الحالي. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة الغاز الطبيعي المصدر بلغ مليار و815 مليون و3.2 ألف دولار أمريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 1.8 مليار دولار من أذربيجان خلال 8 أشهر

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