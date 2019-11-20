باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة في يناير – أكتوبر 19 مليارا و273.93 مليون مانات ومصروفاتها 18 مليارا و433.64 مليون مانات. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ 840.29 مليون مانات أو 1.28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

AZERTAG.AZ : إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 10 أشهر

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